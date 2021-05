Stiri pe aceeasi tema

- Campanie de verificare a SC Apa Canal 2000 SA, pentru respectarea normelor in vigoare privind protectia mediului. Deversarea apelor menajere in retelele de canalizare pluviala si vidanjarea in zonele in care exista retea de canalizare sunt interzise! SC Apa Canal 2000 SA Pitesti atrage atentia utilizatorilor…

- Potrivit unui comunicat de presa publicat pe site-ul Administrației Prezidențiale, videoconferința a fost convocata de catre Președintele Consiliului European, Charles Michel.Agenda discuțiilor se va concentra asupra unor subiecte legate de coordonarea la nivelul UE in contextul pandemiei de COVID-19,…

- Un studiu efectuat in randul personalului sanitar al Hospital Infantil Saint Jude (SUA) sugereaza ca vaccinarea impotriva COVID-19 se asociaza si unui numar mai mic de infectii asimptomatice, potrivit unui studiu publicat in Journal of the American Medical Association, relateaza EFE, preluata de Agerpres.…

- Un angajat al ministerului finanțelor și un fost prezentator de știri au fost împușcați mortal în Kandahar, au transmis joi oficialii afgani citați de Reuters. Atacurile s-au înmulțit în ultimele luni, pe fondul operațiunii de retragere a trupelor americane, principalele ținte…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii…

- Sarbatori triste in familia Foale si in fotbalul din vestul tarii. Antrenorul Octavian Foale s-a stins din viata chiar in ziua de Pasti, la varsta de 83 de ani. Resiteanul a activat ca fotbalist inclusiv in prima liga, la Politehnica Iasi, dar s-a stabilit apoi la Timisoara alaturi de familie. A activat…

- Retragerea din Afganistan a trupelor angajate in misiunea NATO „Resolute support'” a inceput in mod „coordonat” si au fost luate toate masurile pentru a le asigura securitatea, a declarat un oficial al Aliantei. Pentagonul a adus in bombardiere B-52 „Stratofortress” in Golf si a prelungit misiunea in…

- Președintele SUA, Joe Biden, a decis ca trupele americane sa ramana in Afganistan dincolo de data de 1 mai prevazuta intr-un acord cu talibanii, a anuntat marti un oficial al administrației prezidențiale, citat de AFP si DPA, potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, soldații americani vor pleca „fara…