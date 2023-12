Stiri pe aceeasi tema

- Centrul FILIA a lansat raportul de monitorizare privind violența impotriva femeilor. Acesta urmarește parcursul victimelor catre o viața in siguranța - plangerile penale inregistrate de poliție, date care semnaleaza risc de violența in cazul mamelor minore, serviciile accesate de victime și accesul…

- CARAS-SEVERIN – In cadrul campaniei „STOP violentei impotriva femeilor“, persoanele abuzate si traumatizate pot cere sprijin la TelVerde 0800.500.333! Potrivit datelor statistice, la fiecare 12 minute o persoana este victima a violentei domestice, 66% din actele de violenta fiind indreptate impotriva…

- Partidul Social Democrat a lansat marți, 28 noiembrie 2023, campania "STOP violența impotriva femeilor", prin care se popularizeaza numarul la care victimele pot solicita ajutor și sprijin, in condițiile datelor ingrijoratoare din țara noastra.

- Partidul Social Democrat a lansat, marți, campania „ STOP violența impotriva femeilor”, prin care se popularizeaza numarul la care victimele pot solicita ajutor și sprijin, in condițiile datelor ingrijoratoare din țara noastra.

- Protest de amploare in Argentina fata de violenta impotriva femeilor. Președintele ales a fost tinta manifestației. Populistul Javier Milei, care va prelua funcția luna viitoare, este simbolul misoginismului din aceasta țara.

- Violenta impotriva femeilor este o ''buruiana otravitoare'' care trebuie eradicata din societate, a spus papa Francisc joi intr-un mesaj destinat campaniei pentru combaterea violentei impotriva femeilor, organizata de Rai Radio1 si Cadmi D.I.Re, informeaz

- La fiecare opt zile, cel puțin o romanca moare din cauza violenței domestice. Cel mai recent studiu realizat in toamna anului 2022 de Observatorul Roman pentru Analiza și Prevenirea Omorurilor arata ca rata medie a crimelor comise asupra femeilor in Romania este de doua ori mai mare decat in Europa.