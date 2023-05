Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a acuzat sambata armata ucraineana ca a folosit cu o zi inainte rachete britanice cu raza lunga de actiune Storm Shadow pentru a viza ”tinte civile” in regiunea Lugansk din estul Ucrainei, controlata de Moscova, transmite AFP. „La 12 mai, in jurul orei 18,30 (15,30), avioane de lupta ale fortelor…

- Ministerul rus al Apararii a anunțat sambata, 13 mai, ca avioanele ucrainene au lovit doua situri industriale din orasul Luhansk din estul Ucrainei, controlat de trupele ruse, cu rachete de croaziera cu raza lunga de actiune Storm Shadow furnizate de Marea Britanie, informeaza agenția de presa Reuters,…

- Suntem in ziua 410 a razboiului pornit de Vladimir Putin in Ucraina. Volodimir Zelenski vrea sa obtina la summitul NATO de la Vilnius, care va avea loc in iulie, invitatia de aderare a Ucrainei la Alianta Nord-Atlantica, subliniind, in discursul sau de sambata seara, ca fara Ucraina, NATO nu poate apara…

- Marți, ministerul rus al Apararii a anuntat ca a doborat o racheta americana GLSDB, prima confirmare ca Ucraina a primit din partea SUA astfel de munitii, care au raza de actiune cea mai mare dintre toate proiectilele furnizate oficial de Occident armatei ucrainene pentru a o sustine in razboiul cu…

- Incepand cu 1 martie, timp de trei luni, barbați din Transnistria apți pentru serviciul militar, cu varste de pana la 55 de ani, vor participa la antrenamentele contingentului de „pacificatori”, a transmis așa zisul minister al apararii de la Tiraspol, informeaza Deschide.md.Barbații din regiunea separatista…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni ca este ingrijorat de situația din regiunea separatista Transnistria din Republica Moldova, unde, acuza el, Ucraina și alte țari europene provoaca tensiuni, relateaza The Guardian. „Bineințeles, situația din Transnistria primește o…

- 51% dintre respondentii unui sondaj care a avut loc in german s-au declarat de acord cu afirmatia ca Germania participa la razboiul din Germania prin livrarea de arme armatei ucrainene si numai 37% au fost in dezacord, relateaza agenția germana DPA citata de Agerpres . In teorie, expertii in drept internationali…

- Ministerul rus al Apararii construiește un sistem de conducte de apa care ar urma sa conecteze Rostov, de la granița cu Ucraina, cu regiunea Donbas din interiorul Ucrainei, a informat agenția de presa de stat TASS, citata de Reuters.