Stiri pe aceeasi tema

- Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) a decis definitiv ca Tribunalul Prahova este instanta competenta sa judece dosarul familiei Cosma.Decizia vine dupa ce dosarul s-a plimbat aproape opt luni intre Tribunalul Prahova si Instanta suprema, cele doua instante sustinand ca nu au competenta…

- Procuratura Anticorupție a finalizat și expediat astazi in judecata cauza penala de invinuire a fostului deputat Constantin Țuțu pentru doua capete de acuzare. Este vorba despre ”trafic de influența” și ”escrocherie in proporții deosebit de mari”. Potrivit probatoriului, ex-deputatul ar fi pretins și…

- CARAȘ-SEVERIN – Catalin Tischer, omul care are in maini destinele a 7000 de angajați romani ai Sumitomo Electric Bordnetze, susține ca economia romaneasca va fi repornita de multinaționale! Firma producatoare de componente auto este pe primul loc, in privința angajaților, in județele Caraș-Severin și…

- Aproximativ 580 de jandarmi ai Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta "Mihail Kogalniceanuldquo; au chemat in instanta Ministerul Afacerilor Interne si Inspectoratul General al Jandarmeriei Romane, dar si Inspectoratul de Jandarmi Judetean Constanta "Mihail Kogalniceanuldquo;. Dosarul 2587 118…

- Trei angajati ai Ministerului Justitiei au castigat in instanta o serie de diferente de drepturi salariale Dosarul 1586 88 2019 a ajuns ieri pe rolul Curtii de Apel Constanta. Nu a fost stabilit un prim termen. In prima instanta, prin decizia 94 2020 din data de 29 ianuarie 2020, Tribunalul Tulcea a…

- O amenda de 70.000 de lei primita de o cafenea care nu și-a incetat activitatea potrivit reglementarilor starii de urgența se poate reduce la numai 500 de lei, sustine Newsweek.Administratorul unei cafenele din Sectorul 3 al Capitalei, care a refuzat sa suspende activitatea comerciala, a fost sanctionat…

- Date fiind conditiile actuale, furnizorul de caldura al orasului, Termo Craiova a amenajat un birou special pentru eliberarea facturilor, destinat asociatiilor de proprietari. Acestea trebuie sa ajunga la sediul furnizorului sa-si ridice facturile la caldura pe luna februarie. Drept urmare, societatea…

- Administrația PSD lasa in urma in Craiova un adevarat dezastru. Un oraș care se depopuleaza, in care investitorii nu mai vor sa vina si din care locuitorii pleaca, birocrație, corupție, servicii publice ineficiente. Dar aceasta este doar partea vizibila a icebergului. In adanc, problemele sunt mult…