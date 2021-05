Termoenergetica opreşte furnizarea căldurii în Capitală Termoenergetica anunta ca va opri furnizarea caldurii in Capitala, avand in vedere evolutia temperaturilor exterioare din ultima perioada, potrivit unui comunicat al companiei municipale transmis, marti, AGERPRES. Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti precizeaza ca sezonul de incalzire 2020 - 2021 se incheie si ca de marti sunt initiate procedurile de oprire a furnizarii energiei termice pentru incalzire catre consumatorii racordati la sistemul centralizat de termoficare. Oprirea agentului termic pentru caldura este facuta progresiv, prin reducerea temperaturii de livrare si prin inchiderea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

