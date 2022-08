Stiri pe aceeasi tema

- Fostul primar Gabriela Firea susține ca actualul edil Nicușor Dan are o parte de vina dupa ce un copil de 6 ani a fost ranit de o coloana decorativa in sediul Primariei. Firea spune ca incidentul nu ar fi avut loc daca Nicușor Dan nu permitea accesul cetațenilor pe ușa din fața a cladirii, așa cum a…

- Primarul general al Capitalei a anuntat ca prin rectificarea bugetara aprobata, luni, in Consiliul General al Municipiului Bucuresti sunt rezolvate mai multe chestiuni care tin de realizarea unor investitii importante, dar si de acoperirea unor cheltuieli la servicii care s-au majorat in ultimele luni.…

- Bucureștiul ar trebui recunoscut ca unul dintre cele mai rezistente orașe din lume. Capitala noastra continua sa existe, in ciuda torturilor la care a fost supusa de foarte mulți ani de catre administrația publica locala. Cu toate acestea, dupa mai bine de doi ani sub Nicușor Dan, Bucureștiul a ajuns…

- Municipalitatea incepe cea de-a doua sesiune de selectie a proiectelor din domeniul protectia mediului inconjurator si animalelor, a anuntat primarul general al Capitalei, Nicusor Dan. El a precizat, marti, pe Facebook , ca proiectele vor beneficia de finantare nerambursabila din partea Primariei Capitalei…

- Primaria Capitalei a virat Companiei Municipale Iluminat Public ultimele 2 milioane de lei pentru acoperirea datoriei totale de 10 milioane de lei lasata de fostul edil Gabriela Firea, a anuntat primarul general Nicusor Dan."Am reusit in sfarsit sa viram catre Compania Municipala Iluminat…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, anunta, marti, ca incep lucrarile pentru reabilitarea buclei de tramvai de pe Bulevardul Aerogarii, proiect estimat la 9,6 milioane de lei. Primaria Sector 1 contribuie cu 5 milioane de lei, conform news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a transmis vineri, 3 iunie, ca PMB a semnat un acord cu familia omului de afaceri Costica Constanda pentru a rezolva datoria de circa 125 de milioane de euro pe care Primaria o are. Concret, toata suma va fi eșalonata pe o perioada de 50 de luni.Omul de afaceri…

- Municipiul Bucuresti este parte in peste 10.000 de dosare aflate pe rolurile instantelor de judecata, in diverse stadii, se arata intr-un document al Directiei Juridic din Primaria Capitalei. In acest context, municipalitatea vizeaza incheierea de contracte de asistenta juridica, iar in sedinta de…