Termocentralele CEO produc energie sub media din ultimul deceniu

Complexul Energetic Oltenia a ajuns la inceput de an la o producție de numai 600 de MWh. Media este una sub nivelul ultimilor ani. De vina sunt și temperaturile de primavara de afara și inceputul de an neobișnuit de cald. Cel puțin in Europa ar putea fi cel mai cald inceput de an din istoria masuratorilor meteorologice. Acest lucru s-a reflectat și in consumul de energie electrica. Astfel, intr-o perioada in care consumul ajungea și la peste 9.000 de MWh ca urmare a gerului, acum consumul abia trece de 6.000 de MWh la nivel național. Așadar, producția de energie electrica de la nivelul Complexului…