Liderul Sindicatului Solidaritatea din Valea Jiului, Cristian Istoc, a anuntat ca Termocentrala si-a oprit activitatea, sambata. ”Termocentrala Mintia a fost oprita din nou, azi la ora 11.15. Transgaz a sistat furnizarea gazului”, a declarat Istoc. Potrivit sursei citate, exista o datorie a Termocentralei de la Mintia catre Transgaz care se ridica la 16 milioane de lei. In data de 27 iunie a.c., Termocentrala de la Mintia isi oprise activitatea pana in data de 1 iulie, din lipsa de carbune. Activitatea din subteran fusese sistata in urma inundatiilor care au afectat judetul Hunedoara. …