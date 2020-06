Termo mai are de recuperat un sfert din ce a facturat în iarnă Termo, furnizorul de caldura al Craiovei, mai are de recuperat un sfert din ce a facturat in sezonul rece. Beneficiarii cu precadere, asociațiile de proprietari, au platit 85% din valoarea energiei facturate. Asta in condițiile in care, din aceasta primavara, operatorul local a platit in avans catre CEO caldura livrata. Sezonul rece s-a incheiat de cateva luni pentru singurul furnizor de caldura al orașului Craiova, Termo SRL, și acesta mai are de recuperat de la beneficiari, cu precadere asociațiile de proprietari, 25% din cat a facturat. Pana in prezent, populația, care primește caldura din… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

