Gabriela Firea, ministrul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse, anunța, joi ca termenul in care pot fi depuse proiecte pentru infiintarea celor 150 de centre de zi pe care Romania si le-a asumat in PNRR, se amana pana pe 28 februarie, cu o luna fața de cel precedent. „Anunt important pentru toti primarii implicati pentru a le oferi o viata mai buna copiilor si familiilor vulnerabile. Prelungim cu o luna, pana pe 9 februarie 2023, termenul in care pot fi depuse proiecte pentru infiintarea celor 150 de centre de zi pe care Romania si le-a asumat in PNRR si pentru care am primit 50 de milioane…