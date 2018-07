Stiri pe aceeasi tema

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP.

- Exista un "element serios" care poate arata ca "acte criminale" sunt la originea incendiului devastator care a avut loc luni la est de Atena, a afimat joi ministrul adjunct pentru protectia cetateanului, Nikos Toskas, citat de AFP. "Pentru focul care a inceput pe muntele Penteli" si s-a propagat la…

- Intr-o padure de pini parjolita, Dionysis Tsiroglou si echipa de voluntari salvatori pe care o conduce cauta necontenit urme de viata, cercetand casele devastate de cel mai mortal incendiu de vegetatie care a cuprins Grecia in ultimii ani. "Rudele celor disparuti ne cer sa mutam muntii din loc - 'O…

- Incendiile devastatoare din Grecia soldate cu moartea a cel putin 79 de persoane au fost aduse sub control, au informat miercuri dimineata oficialii locali, citati de DPA. Un incendiu izbucnit in muntii Geraneia, la aproximativ 70 de kilometri vest de Atena, este singurul in continuare activ, a informat…

- Un incendiu puternic de vegetatie a izbucnit luni intr-o zona situata la periferia capitalei Greciei, Atena, determinandu-i pe localnici sa isi paraseasca locuintele, din cauza norului gros de fum care a acoperit orasul, informeaza Reuters.

- Gest eroic fEcut de Florin Rotaru, pilotul cEzut la datorie, sambEtE, in timpul demonstratiilor de Zua Portilor Deschise de la Baza 86 Fetexti. }n timpul manifestatiilor, pilotul a observat cE incepe sE piardE din altitudine. }n acel moment el ar fi putut sE se catapulteze xi sE-xi salveze viata, insE…

- Teribil accident de circulatie seara trecuta, in judetul Timis. Cinci persoane au murit dupa ce masina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori. Accidentul s-a petrecut intre localitatile Uivar si Pustinis. Se pare ca soferul avea viteza, a iesit in afara partii carosabile, s-a izbit de o linie…

- PAOK Salonic a caștigat cupa Greciei, dupa 2-0 cu AEK Atena. Razvan Lucescu, antrenorul lui PAOK, vorbește de o "imensa nedreptate. Baieții mei au fost furați și tot ei au trebuit sa demonstreze ca sunt mai buni. Oameni care nu știu fotbal, interesați doar de profit, au luat decizii greșite. Sunt foarte…