- Trei persoane au murit si patru au fost ranite intr-un cumplit accident rutier care a avut loc vineri, 15 aprilie, pe autostrada A1, sensul Lugoj-Deva, in zona localitatii Margina, din judetul Timis.

- Pompierii din cadrul Detasamentelor Turda, 1 si 2 Cluj Napoca au intervinit in aceasta dimineata, cu trei autospeciale, o autoutilitara pentru transport victime multiple, trei echipaje SMURD si cinci SAJ pentru a acorda asistenta medicala de urgenta pentru sapte persoane gasite inconstiente, in urma…

- Ploile torentiale au provocat inundatii si multiple alunecari de teren in statul brazilian Rio de Janeiro, ducand la moartea a cel putin 14 persoane, dintre care opt copii, au anuntat sambata autoritatile, precizand ca alte cinci persoane sunt date disparute, informeaza AFP. Fii la curent…

- Grav accident de circulație in aceasta dupa-amiaza, pe DN 69, in zona localitații aradene Șagu. O mașina in care se aflau doua persoane a ieșit de pe carosabil, s-a izbit puternic de un copac și a luat foc. Echipajele de urgența deplasate la fața locului nu au mai avut ce sa faca pentru victime. Centrul…

- La puțin timp dupa ora 02.30, pompierii au fost alertați cu privire la izbucnirea unui incendiu la o casa din localitatea Argeșelu.In scurt timp au plecat spre locul indicat o autospeciala de stingere cu apa și spuma de la Detașamentul de Pompieri Pitești și de la Detașamentul de Pompieri Mioveni inca…

- O ambulanta, un autocamion si un autoturism au intrat in coliziune pe DN 28, marti, in zona localitatii iesene Sarca, cinci persoane fiind gasite in stop cardio-respirator, informeaza Centrul Infotrafic din cadrul Politiei Romane. Potrivit centrului Infotrafic, la ora 7:35, in județul Iasi s-a produs…

- Instituția Prefectului Argeș informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Direcția de Sanatate Publica, situația epidemiologica din județ se prezinta astfel: -incidența pe ultimele 14 zile: 2,27 (ieri 2,02) -persoane internate la ATI: 13 (ieri 8); -persoane internate in spital: 184 (ieri 193) -persoane…

- Trei persoane au murit dupa ce mașina in care se aflau a intrat sub un tir. O a patra victima a fost transportata la spital. Accidentul s-a produs pe Autostrada A1, in apropiere de Nadlac. Potrivit autoritaților, un autoturism a intrat sub un TIR, la Punctul de trecere a Frontierei Nadlac II, pe sensul…