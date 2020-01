Terenurile agricole din Judetul Vaslui se vand cu sume mari spre foarte mari. Terenurile agricole din jurul centrelor urbane din județul Vaslui au ajuns sa se vanda la niște prețuri foarte mari. Astfel, s-a ajuns ca parcelele arabile situate in zona orașelor sa fie scoase la vanzare la niște prețuri de 95.000 lei/hectar sau 107.000/hectar. ”Se vand la prețuri mari terenurile de la limita cu municipiul Vaslui, cum ar fi cele de la Brodoc, Marașeni, Muntenii de Jos și Muntenii de Sus. Au prețuri mari și terenurile din jurul celorlalte centre urbane cum ar fi Huși, Negrești sau Barlad. Citeste articolul mai departe pe vasluion.ro…

Sursa articol si foto: vasluion.ro

