Stiri pe aceeasi tema

- Nici 2% dintre locuitorii Brașovului nu s-au implicat in proiectul de bugetare participativa prin care Primaria finanteaza proiecte depuse si votate de localnici. Doar 3.906 dintre cei 246.784 de locuitori cu drept de vot ai municipiului Brasov (2020), reprezentand 1.58%, s-au implicat in proiectul…

- Primaria Brașov va publica, pana al sfarșitul acestui an, procedura de achiziție a serviciilor de proiectare necesare reamenajarii Pieței Sfatului. Achiziția se va desfașura sub forma unui concurs internațional de soluții organizat de Ordinul Arhitecților de Romania (OAR). Valoarea estimata a serviciilor…

- Primaria Brasov a anuntat ca la targurile de Craciun care vor fi organizate in Piata Sfatului si in cartierele orasului va putea merge oricine, indiferent daca este vaccinat sau nu. Primaria Municipiului Brasov a anuntat ca accesul la casutele care vor fi instalate in Piata Sfatului si in mai multe…

- Mentenanta pe ultima suta de metri, la parcometrele din Craiova. Primaria a reusit cu greu sa gaseasca o firma care sa asigure, macar pana la sfarșitul anului, mentenanța celor 14 parcometre amplasate in centrul orasului. Parcometrele folosite pentru achitarea taxei de parcare pe locurile „cu plata…

- Universitatea din Craiova a intrat in cursa pentru obținerea contractului de 150.000 de lei scos la licitație de primarie, avand ca obiect o semaforizare inteligenta a strazii Raului. Studiul de fezabilitate privind „amenajare instalații de semaforizare pe strada Raului“ ar trebui sa ofere soluția traversarii…

- Șoferii care iși parcheaza neregulamentar mașina vor plati cel puțin 500 de lei ca sa și-o recupereze. Primaria Brașov a lansat in dezbatere publica proiectul de modificare a Regulamentului de ridicare a vehiculelor staționate/oprite neregulamentar. Primaria Municipiului Brașov a lansat, astazi, in…