- Edwin van der Sar, fostul mare portar olandez, și-a pierdut cunoștința și a fost transportat de urgența cu elicopterul la un spital croat. Legendarul goalkeeper se afla la secția de terapie intensiva, dar starea sta este stabila, anunța clubul Ajax Amsterdam.

- Articolul Cum a reușit un instructor de calarie sa faca din echitație o metoda de terapie antistres se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Stresul cotidian poate fi combatut prin scurte plimbari in padure, dar nu pe jos, ci calare. Ne asigura un instuctor de echitație din Buzau, care pe langa cursurile…

- Daca ți-ai propus ca in vacanța de vara sa calatorești intr-o țara care nu este membra a Uniunii Europene, inclusiv in Marea Britanie, atunci trebuie sa știi ca vei avea nevoie de un pașaport simplu electronic. In cazul copiilor care nu au implinit varsta de 18 ani, acest tip de pașaport este obligatoriu,…

- Sergio Rico, unul dintre portarii celor de la Paris Saint Germain, se afla in stare grava in spitalul Virgen del Rocio din Sevilla, unde este sub asistența respiratorie ca urmare a unui accident de calarie pe care acesta l-a suferit.

- Stresul și anxietatea au devenit parte din rutina zilnica a tot mai multor persoane. Știți cu toții ca sportul și un stil de viața sanatos va poate ajuta sa va mențineți sanatatea generala insa, uneori, oricat de mult ați incerca, nu puteți gasi timp sa faceți mișcare. Ei bine, in astfel de situații,…

- Pe 30 aprilie, patru tineri talentați, acompaniați de Vibe Orchestra vor susține un concert pop simfonic, in cadrul caruia vor fi interpretate 12 piese de reorchestrate de muzica pop-rok cu notorietate. Consiliul Județean Buzau, in parteneriat cu Radio Hits și Centrul Muzeal I.C. Bratianu ofera buzoienilor,…

- Trei cutremure s-au produs duminica in Vrance, potrivit INCDFP, in ziua de 09 Aprilie 2023 la ora 12:04:01 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.3, la adancimea de 129km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 50km NV…