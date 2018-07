Aflat in studio la o emisiune a Antenei 3, Sebastian Bodu (fost presedinte ANAF) l-a intrebat pe Eugen Teodorovici (care facea declaratii prin telefon) ce va face cu Ionut Misa, care nu mai are nicio autoritate. In prima faza, Teodorovici nu a inteles intrebarea. "Cum? Ce ati spus? Ca eu n-as avea autoritate? A, seful ANAF. Am inteles. Cu asta putem trai. Da, aveti perfecta dreptate", a declarat Teodorovici. Ministrul de Finante a spus ca decizia privind conducerea ANAF se va lua saptamana viitoare, cand va discuta si cu premierul Dancila. "Asa este normal, sa avem aceasta discutie cu presedintele…