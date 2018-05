Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Guvern, ca presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, ar trebui sa-si exprime mai intai pozitia fata de „ce se intampla azi in Justitie” si abia apoi sa vorbeasca despre politicile economice ale Guvernului si sa intrebe daca sunt bani.…

- Teodorovici ii raspunde lui Iohannis: ”Nu avem probleme și nici ingrijorari in privința sumelor pentru salarii și pensii, in 2018”, a spus ministrul de Finanțe, miercuri, la Senat. ”Domnul președinte, atunci cand a promulgat bugetul de stat, a avut acolo toate sumele pentru intregul an, cu salariile…

- Amenintarea presedintelui la adresa premierului este facuta intr-un stil mafiot, a sustinut luni liderul PSD, Liviu Dragnea, referindu-se la declaratiile lui Klaus Iohannis de la Blaj, unde a afirmat, intrebat despre demisia Vioricai Dancila, ca aceasta “ar face bine sa faca ce i se spune”. Dragnea…

- Cei care au contribuit la pilonul II nu vor avea pensiile diminuate, a declarat ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. „Noi, odata ce ne-am angajat sa transferam acele procente catre Pilonul II, s-au luat in calcul niste randamente. Deci, nu putem sa vaduvim Pilonul II de sumele respective, pentru…

- Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a explicat ca la nivelul ministerului se studiaza foarte intens modificarea legislativa care va permite cetațenilor sa treaca de la Pilonul II de pensii la Pilonul I. Teodorovici a precizat ca aceasta trecere va fi una opționala pentru fiecare cetațean,…

- Doar anumite categorii de bugetari vor primi salariile inainte de Paste. De asemenea, parlamentarii isi primesc indemnizatiile, joi, 5 aprilie, iar miercuri incaseaza banii de transport si cazare. Pensionarii insa nu vor primii bani cuveniti pe aceasta luna, in aceasta saptamana, ci doar dupa Sarbatori.…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, marti, ca salariile bugetarilor vor fi virate saptamana aceasta, dar pensiile nu, deoarece va fi o perioada foarte mare pana cand se va incasa urmatoarea pensie. ”Salariile vor intra saptamana aceasta, inainte de Paste, pensiile nu si am sa explic de ce.…

- La o zi dupa ce Tudorel Toader a anunțat ca cere revocarea procurorului-șef al DNA, in mediul online a fost inițiata o petiție pentru susținerea lui Kovesi. Inițiatorii petiției ii cer președintelui Klaus Iohannis sa nu cedeze presiunilor PSD-ALDE și sa nu accepte revocarea șefei DNA. „Domnule Iohannis,…