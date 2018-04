Teodor Meleşcanu: România condamnă ferm utilizarea armelor chimice, mai ales folosirea lor împotriva civililor Melescanu a fost intrebat, in cadrul unei declaratii de presa comune cu omologul sau francez Jean-Yves Le Drian, despre un eventual raspuns militar international la atacul chimic din Siria. "Romania condamna ferm utilizarea armelor chimice in orice circumstante, in orice imprejurare, dar mai ales atunci cand este vorba de folosirea lor impotriva civililor. Sprijinim ferm ideea de a investiga, de a pune la dispozitia organismului special, un organism care trebuie sa fie impartial si independent, toate datele pentru a putea sa vedem care sunt realitatile din teren si, in al doilea rand,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

