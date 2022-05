Teodor Chirica (Nuclearelectrica): Estimăm investiții de 8-9 miliarde euro până în 2030 Investitiile estimate in sectorul nuclear, pana la finalul anului 2030, sunt de 8-9 miliarde de euro si, in conditiile in care incep noile proiecte, contributia anuala a energiei nucleare la PIB ar fi de circa 590 milioane de euro, a declarat, joi, intr-o conferinta de specialitate, Teodor Chirica, presedintele Consiliului de Administratie al Nuclearelectrica. „Contributia energiei nucleare in Romania la total energie fara emisii este de 33%. Asiguram circa 11.000 de locuri de munca, in conditiile in care incep si noile proiecte si atunci lantul orizontal incepe sa se faca vizibil. Si in aceste… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

- „Proiectele Nuclearelectrica pentru a atinge tintele de mediu si asigurarea securitatii energetice: retehnologizarea Unitatii 1, aici s-a aprobat decizia de investitie de catre Adunarea Generala a Actionarilor, s-au contractat servicii de inginerie, pregatim contractarea echipamentelor cu ciclu lung…

- “Noi consideram – si nu doar noi, foarte multa lume la nivel stiintific – energia nucleara drept o energie sustenabila. (…) In UE energia nucleara acopera 50% din electricitatea cu emisii reduse. (…) In Romania, astazi, energia nucleara cu 1400 MW instalati acopera 15-20% din necesarul de energie al…

