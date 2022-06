Stiri pe aceeasi tema

- Un tribunal din Sofia a decis extradarea Elenei Udrea Elena Udrea. Foto: Arhiva. Fostul ministru al turismului Elena Udrea va fi adusa în țara din Bulgaria dupa ce un tribunal de la Sofia a decis extradarea ei. Magistrații bulgari au precizat în comunicat ca nu exista dovezi ca drepturile…

- ■ grupul infractional s-a folosit de imaginea unor vedete tv, pentru campanii umanitare nereale ■ inselaciunile au avut loc pe retelele de socializare ■ 273 de persoane au fost tepuite cu 33.853 de dolari si 1.000 de lei ■ patru inculpati au fost deferiti justitiei de procurori DIICOT ■ Procurorii DIICOT…

- Pompierul care și-a cautat dreptatea la tribunal, deschizand mai multe procese - printre care și cel in care a obținut anularea obligativitații purtarii maștii in spațiile publice - a primit un „cadou” inedit in dosarul cu Raed Arafat și alți șefi.

- Dana Razboiu a lucrat timp de 17 ani in televiziune, avand o cariera longeviva și de succes. Cu toate acestea, s-a retras de pe micile ecrane, iar acum se ocupa de Asociația „Nație prin educație”. Dana Razboiu a renunțat definitiv la televiziune Timp de aproape 6 ani de zile, Dana Razboiu se ocupa de…

- Secretarul general al PSRM, Vlad Batrincea condamna decizia magistraților de la Judecatoria Cahul de a-l plasa pe președintele raionului Cahul, Marcel Cenușa, in arest la domiciliu. Acesta susține ca judecatorii au luat decizia dupa miezul nopții, iar colegul sau este „nevinovat”, iar dosarul unul „inventat,…

- Bucura Alexandra Diana și Dumitrescu Denisa, cele doua persoane arestate in dosarul vaccinarilor false au fost prezentate judecatorilor de la Tribunalul Argeș și judecate in Camera de Consiliu. Cele doua au fost reținute in urma unui flagrant și a unui numar de 15 percheziții domiciliare care au avut…

- Joi, 31martie, Claudia Patrașcanu nu s-a prezentat la procesul de divorț cu Gabi Badalau. Artista a fost nevoita sa stea in spital alaturi de fiul sau cel mic, care are probleme de sanatate.Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau urmau sa se intalneasca din nou la tribunal pentru un nou termen al divorțului,…