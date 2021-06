Tentativă de suicid la metrou. O tânără s-a aruncat în fața trenului. Traficul în subteran, blocat! O tanara a incercat sa se sinucida, miercuri dimineața, la metrou. Femeia in varsta de 20 de ani a sarit in fața trenului, la stația Lujerului. Din fericire, a supravietuit si a fost transportata la spital, pentru a primi ingrijiri medicale. Femeia s-a aruncat in fata trenului cu putin inaintea orei 9.00. Aceasta a cazut […] The post Tentativa de suicid la metrou. O tanara s-a aruncat in fața trenului. Traficul in subteran, blocat! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia trenurilor pe Magistrala 3 a revenit la normalitate, dupa dificultati inregistrate incepand cu ora 8:38, din cauza unei posibile tentative de suicid la statia de metrou Lujerului, linia 1, a anuntat miercuri Metrorex. Pentru evitarea aglomeratiei la nivel peron, accesul calatorilor in statie…

- O tanara in varsta de 20 de ani s-a aruncat miercuri dimineata in fata metroului, la statia Lujerului, de pe linia Anghel Saligny - Preciziei. Femeia a supravietuit si a fost transportata la spital.

- O tanara in varsta de 20 de ani s-a aruncat miercuri dimineata in fata metroului, la statia Lujerului, de pe linia Anghel Saligny - Preciziei. Femeia a supravietuit, echipele de intervenaie incearca sa o scoata de sub tren.

- O tanara a incercat sa se sinucida in aceasta dimineața. Ea a sarit in vața trenului, la stația de metrou de la Lujerului. Ea se afla in aceste momente intre vagoane, da semne de viața, iar salvatorii coopereaza cu ea. Traficul in zona este ingreunat, pana la eliberarea șinelor, potrivit stiripesurse.ro.…

- O tanara a incercat sa se sinucida in aceasta dimineața. Ea a sarit in fața trenului, la stația de metrou de la Lujerului. Ea se afla in aceste momente intre vagoane, da semne de viața, iar salvatorii coopereaza cu ea. Traficul in zona este ingreunat, pana la eliberarea șinelor. La fața locului…

- Un tramvai a luat foc, marți seara, in Sectorul 6 al Capitalei. S-a intamplat in zona Lujerului, unde vatmanul și cei cațiva calatori care erau intr-un tren care circula pe linia 41, spre Piața Presei, au observat ca de sub tramvai iese mult fum, ba chiar și flacari.

- Sute de sindicaliști au blocat circulația trenurilor de metrou, vineri dimineața, și au aruncat in haos transportul public din Capitala de la primele ore. Luați prin surprindere, bucureștenii au fost nevoiți sa gaseasca alte mijloace pentru a ajunge la serviciu sau la școala și gradinița, cu copiii.…