- Kirk Douglas a fost unul dintre cei mai reprezentativi actori ai epocii de aur de la Hollywood. In urma cu cateva ore insa, s-a stins din viața la fabuloasa varsta de 103 ani. Varsta lui Kirk Douglas a devenit un subiect fascinant in ultimii ani, in contextul in care actorul depașise pragul psihologic…

- Celebrul actor Kirk Douglas a incetat din viata miercuri la varsta de 103 ani, a declarat fiul sau Michael Douglas pentru revista People, relateaza Reuters preluat de agerpres. ''Cu o tristete imensa fratii mei si cu mine anuntam ca Kirk Douglas ne-a parasit astazi la varsta de 103 ani'', a afirmat…

- Un baiat 15 ani a cazut de la etajul patru al unui bloc. Tanarul a supravietuit ca prin minune si a fost transportat de urgenta la spital. Politistii au luat in calcul varianta unei tentative de sinucidere deoarece tanarul tocmai ce se certase cu iubita, relateaza Romania TV. Adolescentul a cazut de…

- Curtea de Apel Timisoara a pronuntat, luni, sentinta finala in dosarul in care un tanar din Arad a fost judecat pentru omor calificat dupa ce a intrat in casa unui om care dormea in casa cu copiii si l-a decapitat cu o drujba.

- Procesul in care fostul producator de film Harvey Weinstein (67 de ani) este acuzat de viol va incepe marti, 7 ianuarie, la New York, scrie Reuters, iar mogulul de la Hollywood, risca pedeapsa cu inchisoare pe viata.

- Willie Simmons, un veteran de razboi din Statele Unite, a fost condamnat la inchisoare pe viața, fiind acuzat ca a furat 9 dolari. Fara posibilitatea de a fi eliberat condiționat, barbatul și-a petrecut ultimii 38 de ani in spatele gratiilor. Cazul sau i-a revoltat pe americani, relateaza publicația…

- O tanara de 11 ani a ajuns la spital dupa ce a cazut de la etajul 1 al scolii unde invata. Surse din apropierea anchetei au sustinut ca se cerceteaza si posibilitatea unei tenative de suicid.