- Tentativa de frauda privind Loteria Vaccinarii. Utilizatorii, anunțați pe e-mailuri false ca au caștigat unul dintre premii O tentativa de frauda privind Loteria Vaccinarii anunța utilizatorii prin e-mail ca au caștigat unul din cele 80 de premii in valoare de 10.000 de lei. Atacatorii care se dau drept…

- Parintii tanarului au spus ca nu stiau nimic despre activitatea ilegala a fiului lor Un tanar care s a imbogatit din vanzarea de certificate de vaccinare false, a fost depistat de autoritatile italiene. Adolescentul, in varsta de 17 ani, care locuia cu parintii lui si incepuse sa achizitioneze produse…

- Politistii constanteni atrag atentia asupra infractiunilor de tip phishing, care pot avea drept urmare golirea conturilor bancare.Infractorii informatici trimit mailuri sau comunicari de tip SMS.Ei se bazeaza pe faptul ca oamenii sunt ocupati si nu verifica in detaliu forma textului, adresa de corespondenta…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala anunța ca un val de mesaje false este transmis prin email in numele instituției, de pe o adresa ce nu aparține ANAF. „Emailuri false in numele ANAF! Nu deschideți emailurile provenite de la [email protected]!”, transmite Agentia Nationala de Administrare Fiscala.…

- O noua schema de frauda derulata pe aplicatia Telegram, prin care atacatorii ofera certificate false de vaccinare, contra unei sume de bani a fost identificata de catre specialistii de la Kaspersky. Potrivit unui comunicat de presa al companiei de tehnologie antivirus, aceasta schema de frauda consta…

- Operațiune de amploare a poliției in Kiev, dupa ce, miercuri, persoane necunoscute au tras mai multe gloanțe in mașina in care se afla Sergei Shefir, prim-asistentul președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, scrier Euronews . Autoritațile au transmis ca este vorba de o tentativa de asasinat. Atacul…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) atenționeaza utilizatorii Instagram sa aiba grija la un mesaj transmis pe rețeaua de socializare zilele acestea, respectiv la link-ul care il conține. Acesta poate direcționa utilizatorii prin site-uri compromise, concepute…

- Centrul National de Raspuns la Incidente de Securitate Cibernetica (CERT-RO) avertizeaza vineri ca un mesaj a fost transmis pe Instagram zilele acestea, iar link-ul care il conține duce utilizatorii prin site-uri compomise, concepute sa raspandeasca spyware, adware sau chiar ransomware, scrie institutia…