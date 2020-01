Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment șocat in Grecia. Darko Kovacevici, 46 de ani, fost internațional sarb, a fost ținta unui atac armat, in apropiere de reședința sa din Glyfada, o suburbie a capitalei Atena. Atacul armat a avut loc marți, cand fostul fotbalist de Juventus Torino, Lazio Roma, Real Sociedad sau Olympiakos Pireu…

- O furtuna de zapada si vanturi puternice au lovit luni Grecia si insulele din Marea Egee, provocand perturbari ale traficului rutier si maritim, informeaza Agerpres, citand dpa. Insulele din Marea Egee afectate sunt: Ciclade, Dodecanese, Sporade, Rodos si Creta, a informat MAE intr-un comunicat transmis…

- Grecia doreste sa participe la conferinta internationala sub egida ONU dedicata Libiei, prevazuta sa se desfasoare in luna ianuarie, a anuntat premierul Kyriakos Mitsotakis, in contextul cresterii tensiunilor pe dosarul libian intre Atena si Ankara, transmite AFP.

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat, la Consiliul ministerial al Organizatiei de Cooperare la Marea Neagra (OCEMN) organizat la Atena, ca Romania este angajata ferm in dinamizarea cooperarii regionale in regiunea extinsa a Marii Negre, scrie AGERPRES. Ministrul Aurescu a condus,…

- La aproape 39 de ani, pe care-i va implini pe 18 decembrie, Marian Dragulescu inca face performanța in gimnastica. Singurul gimnast roman calificat la Jocurile Olimpice de vara 2020 se considera indreptațit sa cucereasca o medalie la Tokyo. "Imi doresc o medalie la Tokyo. Sper sa prind o zi buna, sper…

- In perioada 4-8 noiembrie 2019 s-a desfasurat la Atena, Grecia, cea de a 43-a Sesiune Anuala a Comisiei Generale pentru Pescuit in Mediterana si Marea Neagra (GFCM). Delegatia Romaniei a fost condusa de Nicolae Dimulescu, presedintele Agentiei Nationale de Pescuit si Acvacultura.

- ”Vreau sa pledez nevinovat, (acest proces) este un complot politic ce are ca tinta partidul”, a declarat acest barbat, in varsta de 61 de ani, acuzat mai ales de ”conducerea si constituirea unei organizatii criminale”.El este acuzat, de asemenea, de ”instigare morala” in asasinarea rapperului…

- Guvernul conservator de la Atena vrea adoptarea unei legislatii mai dure privind acordarea de azil, in contextul in care Grecia se confrunta cu un numar in crestere al refugiatilor si migrantilor care ajung pe tarmurile sale.