Stiri pe aceeasi tema

- Un politician pro-Beijing din Hong Kong a fost ranit miercuri dimineata intr-un atac cu cutitul, in timp ce actele violente se inmultesc in fosta colonie britanica care se confrunta cu o criza politica fara precedent de cinci luni, relateaza France Presse. O inregistrare video postata online arata un…

- Minorul de 16 ani, care in luna septembrie ar fi injunghiat un tanar de 24 de ani, in timp ce se aflau pe o strada din Targu-Jiu, a fost trimis in judecata, pentru tentativa de omor. Luni, acesta a fost prezentat in fața magistraților Tribunalului Gorj, care au decis sa mențina masura de arestare…

- Sindicaliștii din silvicultura vor protesta in fața Camerei Deputaților fața de intensificarea cazurilor de agresiune impotriva personalului din Romsilva. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Un scandal a izbucnit intr-una dintre salile de cinema de la un mall din Calea Șagului, din Timișoara, luni seara. Doi tineri au fost raniți de un barbat de 36 de ani, care a scos cuțitul… Doi spectatori le-au cerut altor doi oameni prezenți in sala de cinema sa nu mai faca galagie in timpul ... The…

- Polițiștii din cadrul Poliției municipiului Baia Mare au identificat doua persoane, la scurt timp dupa ce au fortat o tanara sa urce in autoturism si au plecat. Ambii au fost retinuti pentru 24 de ore si ulterior arestati preventiv. In urma investigațiilor efectuate in noaptea de vineri spre sambata,…

- Autoritațile din Hong Kong au folosit sambata gaze lacrimogene pentru a dispersa protestatarii care au manifestat in regiunea autonoma dupa ce un grup pro-China a dat jos mesajele antiguvernamentale afișate, relateaza site-ul agenției Reuters.Manifestanții s-au adunat in orașul Tuen Mun, unde…

- Un copil roman in varsta de doar 10 ani, care locuiește cu parinții lui in orașul italian Castiglione delle Stiviere, din provincia Mantova, a fost atacat cu un cuțit de un asiatic. Incidentul a avut loc...

- Un politist din Londra a fost atacat cu o maceta joi seara de un barbat de 56 de ani si se afla intr-o „stare grava, dar stabila”, a anuntat politia, potrivit dpa. Politistul in varsta de 28 de ani, care a fost ranit la mana si la cap, este internat in spital 'intr-o stare grava, dar stabila', a precizat…