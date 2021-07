Stiri pe aceeasi tema

- Președintele interimar al statului african Mali, Assimi Goita, a fost ținta unui atac cu cuțit. Incidentul a avut loc in Marea Moschee din capitala Bamako, in timpul rugaciunilor Eid al-Adha, o sarbatoare musulmana importanta.

- ​Presedintele interimar al statului Mali, colonelul Assimi Goita, a supravietuit marti unei tentative de asasinat în timpul unei rugaciuni în moschee, transmit AFP și Deutsche Welle, potrivit Agerpres. El asista în Marea Moschee din Bamako la rugaciunea pentru Aid al-Adha,…

- Presedintele interimar al statului Mali, colonelul Assimi Goita, a supravietuit marti unei tentative de asasinat in timpul unei rugaciuni in moschee, transmite AFP. El asista in Marea Moschee din Bamako la rugaciunea pentru Aid al-Adha, Sarbatoarea Sacrificiului, cand doi barbati au incercat…

- Doi barbați au incercat marți sa-l injunghie pe presedintele interimar al statului Mali, colonelul Assimi Goita, in timpul unei rugaciuni in moschee, potrivit Afp, citata de Agerpres . Anunțul a fost facut de presedintia de tranzitie din Mali, care a precizat ca tentativa a esuat, iar Assimi Goita este…

- Presedintele interimar din Mali, Assimi Goita, a fost tinta unei tentative de asasinare in timpul rugaciunilor de la Marea Moschee din Bamako, a anuntat institutia prezidentiala intr-o postare pe Twitter.

- Martine Moise, sotia presedintelui haitian asasinat pe 7 iulie, ranita și ea in atacul armat de la reședința prezidențiala, a fost externata dintr-un spital din Miami. Aceasta a coborat din avion purtand o vesta antiglonț.

- Presedintele haitian Jovenel Moise a fost asasinat in noaptea de marti spre miercuri de barbati inarmati care au luat cu asalt resedinta acestuia, in cartierul Pelerin din capitala Port-au-Prince, a informat premierul interimar Claude Joseph, transmit agentiile de presa internationale, informeaza…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…