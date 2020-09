Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Afganistanului, Amrullah Saleh, a fost vizat, miercuri dimineața, pe o strada din Kabul, de un atac cu bomba. Demnitarul a scapat nevatamat, informeaza Reuters. „Astazi, inca o data, inamicii Afganistanului au incercat sa ii faca rau lui Saleh, dar nu au reusit sa isi atinga obiectivul…

- O bomba amplasata la o margine de drum la Kabul a vizat convoiul vicepresedintelui afgan Amrullah Saleh. Acesta a scapat nevatamat in urma acestui atac, dar cel putin 20 de persoane, intre care civili si garzi de corp ale oficialului afgan, au fost ucise si ranite, scrie agerpres , citand Reuters. „Inamicii…

- O bomba amplasata la o margine de drum la Kabul a vizat convoiul vicepresedintelui afgan Amrullah Saleh, care a scapat nevatamat in urma acestui atac, dar cel putin 20 de persoane, intre care civili si garzi de corp ale oficialului afgan, au fost ucise si ranite. Cel putin patru persoane si-au pierdut…

- Cel puțin 29 de persoane au murit in nordul Chinei, dupa ce un restaurant s-a prabușit. Incidentul s-a petrecut, sambata, in provincia Xiangfen, unde cladirea cu doua etaje s-a prabușit in timp ce un barbat isi serba ziua de nastere in restaurant, potrivit AFP, care citeaza agenția Xinhua.

- Cel putin 14 persoane au murit in timpul traversarii de catre uraganul Laura a statelor Louisiana si Texas, in sudul Statelor Unite, iar mii de gospodarii au ramas fara electricitate, potrivit autoritatilor si presei locale, relateaza AFP, potrivit news.ro.Guvernatorul Louisianei John Bel…

- Cel putin sase persoane au murit si peste 800.000 au ramas fara electricitate dupa ce uraganul Laura a lovit Louisiana si Texas, titreaza CNN.Uraganul Laura a lovit, joi, statele Louisiana si Texas, iar in urma impactului devastator sute de mii de locuinte au fost afectate si sase persoane…

- Cel putin 14 persoane au murit, iar alte peste 1.000 au fost nevoite sa isi paraseasca locuintele in urma inundatiilor si alunecarilor de teren din Coreea de Sud, anunta autoritatile, citate de agentia Reuters, potrivit MEDIAFAX.Ploile torentiale au inundat numeroase localitati rurale, dar…

- Precipitațiile abundente din ultima perioada au provocat dezastru in vestul Ucrainei. Potrivit oficialilor, in ultimele saptamani a cazut 70% din cantitatea lunara de precipitații, provocand inundații ce depașesc nivelul inregistrat in anul 2008.