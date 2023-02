Stiri pe aceeasi tema

Cel mai grav cutremur din Turcia din ultimul secol a provocat distrugeri care ar putea costa Ankara pana la 84,1 miliarde de dolari, a anunțat un grup de afaceri. Un oficial guvernamental a estimat aceasta cifra la peste 50 de miliarde de dolari.

Cel mai devastator cutremur care a lovit Turcia in aproape un secol ar putea costa tara pana la 84,1 miliarde de dolari, a aratat o organizatie a oamenilor de afaceri din Turcia, in timp ce un oficial din cadrul Guvernului de la Ankara a estimat costurile la peste 50 de miliarde de dolari, transmite…

Roma a semnat un contract de gaze cu Libia in valoare de 8 miliarde de dolari. Italia a semnat un contract de gaz cu Libia pentru 8 miliarde de dolari, vizand refuzul surselor de energie rusești. Aceasta este cea mai mare investiție unica in sectorul energetic al țarii nord-africane din ultimele…

Piața romaneasca de fuziuni și achiziții (M&A) a inregistrat 258 de tranzacții in cursul anului 2022, cu o valoare totala estimata la 6,6 miliarde dolari, arata o analiza EY.

Tarile in curs de dezvoltare au emis obligatiuni internationale cu o valoare record de 39 de miliarde de dolari, de la inceputul anului si pana in prezent, investitorii fiind fericiti sa achizitioneze obligatiuni mai riscante in conditiile in care mizeaza pe faptul ca dobanzile globale se apropie…

Ministerul Finantelor intentioneaza sa imprumute, prin emisiuni de titluri de stat in valuta, pana la 4 miliarde dolari americani de pe pietele externe, conform unui proiect de Ordin publicat in Monitorul Oficial.

Noul standard limiteaza rezervele criptografice ale bancilor la 2% pana in 2025 și intra in vigoare la 1 ianuarie 2025.

Statele Unite au aprobat sa vanda suplimentar Poloniei 116 tancuri de lupta americane Abrams si alte armamente grele pentru un total de 3,75 miliarde de dolari, dupa ce au mai achizitionat 250 in aprilie, a anuntat marti Departamentul de Stat american, scrie AFP, citat de Agerpres.