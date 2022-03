Tensiunile SUA-Rusia nu afectează misiunile de pe Stația Spațială Internațională Chiar daca in ultima vreme tensiunile dintre SUA și Rusia au crescut semnificativ, pe fondul conflictului din Ucraina, misiunile comune intre cosmonauți americani și ruși nu sunt afectate pe Stația Spațiala Internaționala. Un astronaut american și doi cosmonauți ruși au aterizat in siguranța in Kazahstan, miercuri, dupa ce au parasit Stația Spațiala Internaționala la bordul aceleiași capsule, in ciuda antagonismului sporit dintre Moscova și Washington din cauza conflictului din Ucraina, conform Reuters. Zborul i-a transportat pe Mark Vande Hei de la NASA și pe rușii Anton Shkaplerov și Pyotr… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

