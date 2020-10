Tensiunile Grecia-Turcia Mitsotakis: Acțiunile Turciei din estul Mediteranei nu mai pot fi tolerate Activitațile Turciei din estul Mediteranei &"nu mai pot fi tolerate&", a declarat joi premierul grec Kyriakos Mitsotakis înaintea începerii la Bruxelles a summitului Uniunii Europene, îndemnând statele membre sa decida &"ce tip de relație&" își doresc cu Turcia, relateaza AFP și Ekathimerini.



&"A venit momentul ca Europa sa țina o dezbatere curajoasa și onesta despre tipul de relație pe care vrea sa îl mențina cu Turcia&", le-a declarat Mitsotakis jurnaliștilor, adaugând ca &"un lucru este cert: provocarile Turciei, fie ca se manifesta prin acțiuni… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

