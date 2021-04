Paul Ritter a murit la 55 de ani. Actorul din ”Harry Potter” suferea de o maladie cruntă

A murit actorul Paul Ritter, cunoscut pentru roluri din filme precum ”Quantum of Solace”, ”Harry Potter and the Half-Blood Prince” și miniseria HBO ”Cernobîl”, a anunțat agentul său. S-a stins la 55 de ani și suferea… [citeste mai departe]