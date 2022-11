Stiri pe aceeasi tema

- O posibila racheta balistica intercontinentala ICBM lansata de Coreea de Nord se afla "inca in aer" si ar putea cadea in Zona Economica Exclusiva (ZEE) a Japoniei, a anuntat vineri dimineata Ministerul japonez al Apararii, relateaza AFP, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Phenianul a lansat miercuri, 9 noiembrie, o racheta balistica cu raza scurta de acțiune catre apele din largul coastelor sale de est, a anunțat armata sud-coreeana, relateaza CNN . Racheta a fost trasa la ora locala 15.31 din zona Sukchon din provincia Pyongan de Sud, a transmis Seulul, adaugand ca…

- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica, relateaza agenția de presa Yonhap, citata de Reuters. Jurnaliștii citeaza Statul Major al armatei sud-coreene. Nu se știu detalii despre traiectoria rachetei.

- Guvernul japonez a emis o alerta, pentru prima data in ultimii cinci ani, dupa ce Coreea de Nord a lansat o racheta balistica deasupra țarii. Imagini de pe rețelele de socializare au aratat navetiști mergand in jurul unei gari la ora 7:31 a.m., ora Japoniei (2231 GMT pe 3 octombrie), in timp ce se difuza…

- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica neidentificata, a anuntat inaltul comandament al armatei sud-coreene intr-un comunicat, fara alte detalii, potrivit AFP, citata de Agerpres..Paza de coasta japoneza a confirmat, de asemenea, lansarea. Japonia le-a cerut marti locuitorilor din anumite zone…

- Alerta in Japonia, dupa ce Coreea de Nord a lansat o racheta balistica deasupra țarii. Guvernul nipon a luat masuri de urgența, pentru a se asigura ca civilii sunt in afara pericolului. O lansare de rachete anterioara asupra Japoniei din partea Coreei de Nord a avut loc in 2017.

- Japonia și-a indemnat locuitorii sa se puna la adapost marți dimineața devreme, dupa ce Coreea de Nord a lansat cel puțin o racheta balistica deasupra nordului țarii, intr-o escaladare a testelor cu rachete ale Phenianului, care a provocat reacții imediat

- Coreea de Nord a lansat o racheta balistica neidentificata, a anuntat inaltul comandament al armatei sud-coreene intr-un comunicat, fara alte detalii, potrivit AFP, citata de Agerpres..Paza de coasta japoneza a confirmat, de asemenea, lansarea. Japonia le-a cerut marti locuitorilor din anumite zone…