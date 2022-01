Stiri pe aceeasi tema

- ”Ucraina nu va permite nimanui sa ne impuna vreo concesie" în detensionarea conflictului cu Rusia, a declarat ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba, citat miercuri de DPA și Agerpres. "Noi nu vom fi în pozitia unei tari care raspunde la telefon, asculta instructiunile…

- Statele Unite au calificat acuzatiile Marii Britanii, conform carora Moscova incearca sa instaleze un lider pro-rus in Ucraina, drept „profund ingrijoratoare”, a declarat Casa Alba sambata ca raspuns la o declaratie a ministerului de externe de la Londra. In schimb, Moscova respinge acuzele, pe care…

- SUA au acuzat vineri Rusia ca a „pozitionat în avans” agenti în Ucraina pentru a desfasura o operatiune care sa poata servi drept „pretext pentru o invazie” a fortelor Moscovei, relateaza AFP și Agerpres.„Rusia pune bazele pentru a avea posibilitatea…

- Rusia si-a reiterat vineri cu tarie cererea ca NATO sa nu se extinda spre est. „Rabdarea noastra s-a terminat”, a declarat Lavrov la o conferinta de presa. Ministrul de externe Serghei Lavrov a descris vineri cererile Moscovei ca NATO sa nu se extinda si sa nu desfasoare forte in Ucraina si in alte…

- Yegor Prosvirnin, redactor-sef la Sputnik si Pogrom, a murit dupa ce ar fi cazut de la fereastra apartamentului unde locuia cu familia, in Moscova. Conform agenției TASS care citeaza surse din ancheta, jurnalistul ar fi fost in stare de ebrietate si sub influenta drogurilor la momentul accidentului…

- Statele Unite s-au declarat vineri pregatite sa discute propunerile Rusiei menite sa limiteze drastic în vecinatatea acesteia influenta americana si a NATO, dar au atentionat înca o data Moscova ca o invazie asupra Ucrainei ar avea consecinte „masive”, scriu AFP, Reuters si Agerpres.„Suntem…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, s-a opus vineri oricarei interventii a Rusiei in relatiile dintre Alianta si Ucraina, refuzand sa excluda o posibila aderare a Kievului, asa cum cere Moscova, relateaza AFP, potrivit Agerpres. ''Relatia NATO cu Ucraina nu poate fi determinata decat…

- Daca Rusia decide sa dea unda verde unei invazii, armata ucraineana nu ar avea nicio șansa sa faca fața, fara un ajutor militar din partea Occidentului, admit generalii de la Kiev și analiștii militari citați de New York Times. Președintele Joe Biden incearca sa impiedice acest scenariu, prin mișcari…