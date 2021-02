Stiri pe aceeasi tema

- Administratia de la Beijing a avertizat, marti, Washingtonul sa nu depaseasca "liniile rosii", in contextul in care noul secretar de Stat american, Antony Blinken, a declarat ca "cea mai semnificativa provocare" la adresa Statelor Unite este China. "Nu exista niciun dubiu ca cea mai semnificativa…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a afirmat la un eveniment de la United States Institute of Peace ca Washingtonul trebuie sa vorbeasca cu claritate si cu consistenta in aceste probleme. Acesta a spus ca Statele Unite trebuie ”sa fie pregatite…

- Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui american Joe Biden, Jake Sullivan, a declarat vineri ca Statele Unite trebuie sa fie pregatite sa impuna costuri Chinei pentru actiunile impotriva musulmanilor uiguri din Xinjiang, inasprirea legislatiei din Hong Kong si amenintarile la adresa…

- Tratarea Chinei ca pe un "rival strategic" al Statelor Unite este eroare ce ar putea duce la "greseli grave", a avertizat ambasadorul chinez in Statele Unite intr-un discurs catre un forum online, transmite joi Reuters. De cand administratia presedintelui Donald Trump a definit China ca pe un rival…

- Ayatollahul Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a interzis guvernului de la Teheran sa importe vaccinuri anti-Covid-19 din Statele Unite și Marea Britanie, scrie hotnews . „Importurile de vaccinuri ale Statelor Unite și Marii Britanii in țara sunt interzise. Le-am spus asta oficialilor și o spun…

- ”Vietnamul si Elvetia isi manipuleaza monedele”, stabileste Departamentul american al Trezoreriei, care a evaluat situatia principalilor 20 de parteneri comerciali ai Statelor Unite in perioada iulie 2019-iunie 2020. Alte zece tari - intre care Germania, Japonia si Italia - au fost plasate sub supraveghere…

- Administratia americana impune restrictii de calatorie in Statele Unite membrilor Partidului Comunist Chinez (PCC, unic) si familiilor acestora, o masura denuntata de China, dezvaluie The New York Times (NYT). In cadrul unor noi reglementari, publicate miercuri, validitatea vizelor membrilor…