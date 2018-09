Intr-un climat de suspiciune și de paranoia la Casa Alba, Donald Trump a cerut joi seara cotidianului New York Times sa dezvaluie numele "lașului" care a redactat un editorial anonim in care critica dur comportamentul președintelui, scrie AFP. O senatoare democrata cere ca, daca membrii echipei sale cred ca Trump este in incapacitatea de a-și indeplini sarcinile, atunci ar trebui sa invoce amendamentul 25.