Eșecul cu FC Voluntari 2 il pune in garda pe Adrian Mititelu, care se gandește sa-l demita pe Ștefan Stoica de la carma echipei. FC U Craiova are doua succese, un egal și o infrangere in patru meciuri, parcurs care nu-l mulțumește pe Mititelu. Nici jocul echipei nu-l incanta pe patronul echipei. Mai mult, tehnicianul a pierdut și susținerea fanilor inca de etapa trecuta. ...