Papa Francisc si-a exprimat joi ingrijorarea in legatura cu riscurile unui "conflict la scara mai larga', in conditiile cresterii tensiunilor intre Iran si Statele Unite, si a cerut o implicare mai mare a comunitatii internationale pentru pace in Orientul Mijlociu, relateaza AFP si dpa. Semnalele care vin din Orientul Mijlociu sunt "extrem de ingrijoratoare", a declarat papa Francisc in fata ambasadorilor Sfantului Scaun, reuniti la Vatican pentru ceremonia traditionala a depunerii juramantului. "Escaladarea tensiunilor intre Iran si Statele Unite risca sa puna la grea incercare procesul de…