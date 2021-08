Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) a hotarat deschiderea discutiilor cu parlamentari de la toate fortele politice, astfel incat motiunea de cenzura de la inceputul sesiunii parlamentare de toamna sa aiba sanse reale sa treaca, iar romanii sa scape cat mai repede de Guvernul Citu.

- Depunerea unei noi motiuni de cenzura impotriva Cabinetului Citu a provocat disensiuni in PSD, Marcel Ciolacu si Sorin Grindeanu sustinand initial ca PSD sa depuna motiune de cenzura la mijlocul lunii octombrie, dupa congresele PNL si USR PLUS, in timp ce Paul Stanescu si Gabriela Firea au insistat…

- PSD va depune o motiune de cenzura impotriva Guvernului Citu, pentru ca inscrierea acestuia in cursa pentru sefia PNL echivaleaza cu sustinerea „neconditionata” a presedintelui Klaus Iohannis pentru un „penal”, a anuntat astazi secretarul general al formațiunii, Paul Stanescu. CITEȘTE ȘI: Primarul de…

- Marcel Ciolacu a anunțat ca PSD a redactat moțiunea de cenzura impotriva guvernului de coaliție dupa „cea mai dezastruoasa guvernare in ultimii 30 de ani”.CITEȘTE textul moțiunii de cenzura inițiata de PSD - „Romania EȘUATA - recordul fantastic al Guvernului Cițu” - AICI „Guvernul Cițu trebuie sa plece…

- Prima moțiune de cenzura împotriva Guvernului Cîțu va fi categoric depusa și votata de PSD în actuala sesiune parlamentara, care se încheie la sfârșitul acestei luni, a declarat marți Marcel Ciolacu. El susține ca textul moțiunii va fi facut public saptamâna viitoare.Liderul…

- Vicepresedintele PSD Mihai Tudose a declarat ca spera ca motiunea de cenzura impotriva Cabinetului Citu sa treaca cu ajutorul parlamentarilor Puterii, „carora incepe sa le fie rusine sa mai iasa pe strada, sa dea ochii cu alegatorii”.