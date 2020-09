Grecia negociaza cu Franta si cu alte tari in vederea achizitionarii unor echipamente militare cu care sa-si consolideze armata, intr-un context de tensiuni tot mai puternice cu mize energetice in estul Marii Mediterane, a declarat marti un oficial din Guvernul de la Atena pentru Reuters, noteaza Agerpres.

Ministrul grec al Finantelor a anuntat luni ca Grecia este pregatita sa investeasca in achizitia de armament si alte mijloace care sa contobuie, in opinia sa, la cresterea ”fortei de disuasiune”, dupa ani de restrictii ale cheltuielilor in domeniul Apararii.

