Statele Unite au afirmat luni ca nu au "nicio divergenta" cu europenii cu privire la sanctiunile fara precedent care vor fi impuse Rusiei in cazul unei invazii a Ucrainei si nici cu privire la urgenta amenintarii, noteaza AFP."Nu exista ambiguitate", "nu exista nicio divergenta", a spus purtatorul de cuvant al diplomatiei americane Ned Price in fata presei. "Noi stim asta si, mai ales, Federatia Rusa o stie", a insistat el, in timp ce seful diplomatiei europene, Josep Borrell, a indemnat mai devreme la evitarea reactiilor "alarmiste".Europenii au fost iritati in ultimele zile de acest presupus…