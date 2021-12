Tensiuni cu Rusia: Un portavion american rămâne în Marea Mediterană ​Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a decis, pentru a-i "linisti" pe europeni în mijlocul tensiunilor cu Rusia, sa pastreze în Marea Mediterana un portavion care urma sa înceapa o misiune în Golf, a anuntat marti Pentagonul, noteaza AFP citata de Agerpres.



"Secretarul Apararii a ordonat grupului aeronaval al USS Harry S. Truman sa ramâna în zona de operatiuni a Comandamentului European (EUCOM) în loc sa mearga în zona de operatiuni a Comandamentului Central (CENTCOM), cum era prevazut", a indicat pentru AFP… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele rus Vladimir Putin a subliniat ca opțiunile Moscovei sunt diverse, iar ele vor depinde „de ce propuneri imi vor inainta experții militari”, intr-un raspuns oferit pentru televiziunea rusa de stat privind reacția Rusiei daca Occidentul nu ii indeplinește garanțiile de securitate cerute,…

- Președintele american Joe Biden și președintele rus Vladimir Putin nu vor avea o intalnire fața in fața, pe fondul tensiunilor de la granița Ucrainei, a anunțat Secretarul de stat al SUA Antony Blinken. Joe Biden și Vladimir Putin nu planuiesc o intalnire Blinken a transmis ca SUA vrea sa vada ca Rusia…

- Secretarul Apararii din SUA, Lloyd Austin, a vorbit despre tensiunile crescute intre Moscova si Kiev, insa a facut o gafa si a confundat Rusia cu Uniunea Sovietica, disparuta acum 30 de ani, a informat AFP, preluata de news.ro.Intrebat joi, la Seul, despre tensiunile dintre Ucraina si Rusia, pe care…

- Seful diplomatiei americane, Antony Blinken, se va întâlni joi la Stockholm cu omologul sau rus Serghei Lavrov, pe fondul unor noi tensiuni militare la granita dintre Rusia si Ucraina, a anuntat miercuri un oficial din cadrul Departamentului de Stat, informeaza AFP citata de Agerpres. Secretarul…

- Departamentul de Stat american a anunțat ca șeful diplomatiei SUA, Antony Blinken, se va intalni joi, la Stockholm, cu omologul sau rus, Serghei Lavrov, pentru a discuta despre tensiunile militare in creștere, de la granita dintre Rusia si Ucraina, informeaza AFP si Reuters, potrivit Agerpres. Antony…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…

- Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma in ultimele saptamani cu privire la ceea ce spun ca sunt miscari neobisnuite de trupe rusesti in apropierea granitei cu Ucraina, sugerand ca Moscova ar putea fi gata sa lanseze un atac. Rusia a spus in repetate randuri ca este libera…