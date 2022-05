Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara a pierdut si ultimul joc pe care nu avea voie sa-l piarda. A fost 1-2 in prima mansa de pe „Stiinta” cu FC Brasov, fapt ce a starnit mania suporterilor. Un grup consistent din galeria alb-violeta a incercat sa forteze intrarea la vestiare pentru a cere socoteala jucatorilor. Fanii…

- Partida tur din barajul de supraviețuire in liga secunda dintre Politehnica Timisoara – FC Brasov se disputa sambata, 14 mai, pe arena „Stiinta”. Ora de disputare nu a fost inca stabilita. Returul va avea loc o saptamana mai tarziu (21 mai). „Ne-am fi dorit sa jucam cea de-a doua mansa acasa, asta este,…

- Liga 2 – play-off, etapa 9 (penultima): Duminica, 8 mai – ora 12.00: CSA Steaua – Unirea Slobozia.Luni, 9 mai – ora 17.30: Petrolul Ploiesti – Concordia Chiajna.Marti, 10 mai – ora 19.30: Universitatea Cluj – AFC Hermannstadt. Clasament:1.Petrolul 59 (7-7)2.Hermannstadt 57 (12-4)3.„U“ Cluj 57 (12-6)4.Steaua…

- AS Roma s-a impus categoric, scor 3-0, in fața celor de la Lazio, in etapa #30 din Serie A. Fanii laziali nu au putut digera eșecul umilitor in fața marii rivale și i-au criticat atat pe jucatori, cat și pe conducatorii clubului. Lazio a fost surclasata in partida de pe „Stadion Olimpico”. Roma a deschis…

- Politehnica Timisoara nu a scapat de emotii dupa ce a pierdut ultimul joc din sezonul regular, scor 1-2, cu FC Hermannstadt. Alb-violetii sunt la startul play-out-ului pe loc de baraj iar la final suporterii si-au strigat pasul vizavi de stadion printr-un mars incheiat fara incidente in fata Prefecturii.…

- Federația Romana de Fotbal a comunicat programul etapei a 19-a a eșalonului secund, ultima din cadrul fazei regulare. Astfel, partida dintre Unirea Constanța și FC Petrolul Ploiești va fi cea care va deschide runda, urmand sa se dispute joi, de la ora 19.30, pe terenul de iarba al Centrului Național…

- Un sportiv din Argeș s-a clasat pe primul loc la Campionatul Național de Box Masculin pentru Seniori Under 22, desfașurat intre 15 și 19 februarie a.c., la Brașov. Citește și Pugilistul Florin Șerban, legitimat la CS Mioveni – locul I la Cupa Romaniei la Box “Florin Șerban, pugilist legitimat la CS…