Stiri pe aceeasi tema

- Opera Nationala Romana din Iasi va participa in aceasta luna la DescOpera, un festival international organizat la Butuceni, in Republica Moldova. La inedita manifestare in aer liber, care a atras la fiecare dintre editiile precedente mii de spectatori, vor fi prezente teatrele lirice din Chisinau, Odesa…

- USR Constanta a initiat recent o petitie prin care invita cetatenii sa ii ceara demisia primarului municipiului Constanta, Vergil Chitac. Pana in prezent petitia a fost semnata de 772 de persoane. "Pentru ca a aruncat Constanta in haos, Vergil Chitac trebuie sa isi dea demisia. Din cauza tuturor neajunsurilor…

- Vaduva vesela 2.0, ajunge in premiera la Bucuresti pe 22 iunie in cadrul Bucharest Opera Festival. Astfel, bucurestenii au oportunitatea de a viziona cea mai noua montare a foarte indragitei operete, pe care maestrul Andrei Serban a pus-o in scena la Opera din Iasi la inceputul acestui an. Spectacolul…

- Va indemn sa fim uniți pe 21 mai. Cu acest mesaj, presedintele tarii, Maia Sandu, invita moldovenii din Diaspora sa ia parte la Adunarea "Moldova Europeana". "Imi doresc sa fim impreuna pe 21 mai.

- Centrul ”Academia Doamnelor” va invita la evenimentul ”Oameni talentați ai comunitații”, care va avea loc in data de 25 aprilie 2023, de la ora 11, la sediul centrului din strada Gladiolelor, nr. 3A. In cadrul evenimentului, va fi vernisata expoziția colectiva de pictura ”Renaștere”, vor fi inaugurate…

- Sarbatorile se petrec cel mai bine la masa, cu cei dragi și cu acorduri muzicale in fundal! Iar cand pe scena canta o doamna frumoasa iar ritmul te indeamna și sa dansezi, sarbatoarea este perfecta! Mirela Ursache și-a anunțat deja fanii, pe rețelele de socializare, ca va fi la Buzau in ziua de Paște,…

- Nu facea curațenie, nu gatea și nu spala, deci nu era o soție buna. Asta a fost logica unui senior bogat din Austria. Așa ca a scos-o din testament, iar moștenirea de 1,8 milioane de euro au mers catre asistenta și soțul ei, care l-au ingrijit in ultimii ani de viața. Vaduva s-a opus acestui lucru in…

- Deputatul PSD de Suceava Mirela Adomnicai ii invita pe suceveni la o dezbatere publica pe noile proiecte ale Legii invațamantului. Mirela Adomnicai a spus ca dezbaterea publica va avea loc pe 30 martie, in cadrul unei noi ediții a proiectului „Cafeneaua politica", pe care l-a inceput in ...