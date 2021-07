Tennis: Andreea Mitu and Monica Niculescu advance to Wimbledon ladies' doubles second round

Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Andreea Mitu/Monica Niculescu s-a calificat, vineri, in turul doi al probei de dublu feminin din cadrul turneului de grand slam de la Wimbledon, potrivit news.ro. Citește și: IJ ar fi `lucrat pe SUB MANA` pentru ELIMINAREA procurorului din cazul COLECTIV... Cele doua romance…

- Romanian tennis player Marius Copil managed to advance, on Tuesday, to the qualifying second round of the main draw of the Wimbledon tournament, after defeating Bulgarian Dimitar Kuzmanov, 6-4, 6-3. Copil (30 years old, ATP's 222) prevailed in 66 minutes. Marius Copil never lost the…

- Totul a fost perfect pentru Monia Niculescu și Gabi Ruse la Nottingham! Perechea romana a castigat, sambata, turneul ITF de la Nottingham, cu premii totale de 100.000 de dolari. Niculescu si Ruse (favorite 4) au invins in finala echipa Priscilla Hon si Storm Sanders (Australia), scor 7-5, 7-5. Meciul…

- ​Perechea formata din Monica Niculescu si Elena Gabriela Ruse s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului ITF de la Nottingham (se disputa pe iarba).Niculescu si Ruse (favorite 4) au trecut in semifinale de principalele favorite, Timea Babos / Arina Rodionova (Ungaria / Australia),…

- Perechea romano-ucraineana Raluca Olaru/Nadia Kicenok s-a calificat in runda a doua a probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis de la Roland Garros, dupa ce a invins cuplul Liudmila Kicenok (Ucraina)/Arina Rodionova (Australia), cu 6-1, 5-7, 6-4. Olaru si Nadia Kicenok au obtinut victoria…

- Romanian tennis player Filip Cristian Jianu qualified, on Tuesday, for the second round of the challenger tournament in Oeiras (Portugal), with total prizes of 31,440 euros, after defeating German player Johannes Haerteis 6-3, 6-0. Jianu (19 years old, the 349th in the ATP), who came from the qualifications,…

- Romanian tennis player Alexandra Dulgheru qualified to the semifinals of the 60,000-dollar ITF tournament in Saint-Gaudens (France), on Friday, after 7-5, 6-4 against Kristina Kucova (Slovakia). Dulgheru (31 years old, #674 WTA) won after two hours and 32 minutes against the third seed Kucova.…