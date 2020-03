Stiri pe aceeasi tema

- "Mulțumesc, Kristen Flipkens", a raspuns Sorana Cirstea. Ulterior, un user a intrebat, mirat, daca jucatoarele au aflat de decizia de anulare a turneului abia acum, odata cu restul lumii. "Da, am aflat de pe Twitter chiar acum", a raspuns Sorana Cirstea. "N-au informat mai intai…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) și-a anunțat in aceasta dimineața retragerea de la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells, din cauza accidentarii pe care o are la piciorul stang. Retragerea de la competiția californiana nu le-a picat bine toți urmaritorilor Simonei de pe rețelele de socializare.…

- Simona Halep a suferit o accidentare mult mai grava decat se credea inițial. Ion Țiriac, unul dintre oamenii foarte apropiați de sportiva, a anunțat ca perioada de pauza ce trebuie facuta de Simona Halep dupa accidentare este de aproximativ o luna. Simona Halep a caștigat turneul de la Dubai…

- Simona Halep urmeaza sa participe la Indian Wells, turneu care incepe pe 9 martie și se termina pe 22 martie, dar inca are probleme de sanatate. "Cand imi pun ceva in minte, o pot face, dar trebuie sa am mereu pe cineva langa mine, nu știu de ce. Nu am facut multe lucruri singura. Intotdeauna am…

- Simona Halep (28 de ani, 2 WTA) a invins-o pe Elena Rybakina (20 de ani, 19 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-6(5), in finala turneului de la Dubai și a ajuns la 20 de trofee obținute in cariera. La capatul unei finale de 2 ore și 30 de minute, Halep a recunoscut ca se afla la capatul puterilor și a felicitat-o…

- Simona Halep, 28 de ani, numarul doi mondial și favorita 1, a invins-o dramatic pe Elena Rybakina din Kazahstan, 20 de ani, locul 19 WTA, in finala turneului WTA de la Dubai, dotat cu premii totale de 2.643.670 dolari, scor 3-6, 6-3, 7-6(5).

- Jucatoarea canadiana de origine romana Bianca Andreescu, locul 5 WTA, si-a amanat din nou revenirea pe teren dupa accidentarea suferita anul trecut la genunchi, declarand forfait si pentru turneul de categorie Premier 5 de la Doha, cu premii totale de aproape trei milioane de dolari, care va avea…

- Simona Halep (28 de ani) va susține in noaptea de vineri spre sambata, de la ora 03:30, al treilea meci la Australian Open. Fostul lider mondial o va intalni pe rusoaica Yulia Putintseva (25 de ani), informeaza mediafax.ro.In urma ultimelor rezultate obținute la turneul de la Melbourne, Simona…