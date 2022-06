Tenismenii Roger Federer si Serena Williams nu vor participa la editia din 2022 a turneului de la Wimbledon

Stiri pe aceeasi tema

- Elvetianul Roger Federer, la masculin, si americanca Serena Williams, la feminin, nu vor participa la editia din acest an a turneului de tenis de la Wimbledon, cei doi nefigurand pe lista jucatorilor inscrisi pentru competitia de Mare Slem pe iarba, programata intre 27 iunie si 10 iulie la Londra,…

- Excluderea jucatorilor rusi si belarusi de la editia din acest an de la Wimbledon a fost singura optiune viabila sub indrumarea oferita de guvernul britanic, au declarat marti organizatorii turneului de Mare Slem pe iarba de la Londra, scrie Reuters, citat de Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Jucatorii de tenis din Rusia și Belarus nu vor participa la turneul de Mare Șlem de la Wimbledon. Organizatorii competiției au luat decizia de a refuza inregistrarea sportivilor din cele doua țari la The Championships 2022.

- Fostul mare tenisman german Boris Becker, triplu campion la Wimbledon, a fost gasit vinovat in patru din cele 24 de capete de acuzare formulate impotriva sa in legatura cu falimentul personal declarat in 2017, a decis juriul unui tribunal londonez, citat de agentiile internationale de presa. Becker…

- Jucatoarea americana de tenis, fost numar unu WTA, Serena Williams, a lasat sa se inteleaga joi ca ar putea reveni in competitie in iunie, la turneul de Mare Slem de la Wimbledon, scrie Reuters, informeaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Simona Halep a anuntat pe Twitter ca va fi antrenata de celebrul Patrick Mouratoglou, ea avand si un mesaj pentru acesta: "Sa trecem la treaba". "Incantata de un nou capitol. Sa trecem la treaba, Patrick Mouratoglou", a scris Halep pe Instagram. Patrick Mouratoglou, care a pregatit-o ultima data pe…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, viitorul numar unu mondial, s-a calificat in finala turneului WTA 1.000 de la Miami (Florida), dotat cu premii in valoare totala de 8.369.455 de dolari, invingand-o in doua seturi, 6-2, 7-5, pe americanca Jessica Pegula. Swiatek s-a impus dupa o ora si 48 minute…

- Australianca Ashleigh Barty, liderul mondial al tenisului profesionist feminin, și-a anunțat, in aceasta dimineața, retragerea din tenis, la varsta de doar 25 de ani. Ea a transmis un video in care și-a explicat motivele. Ashleigh Barty și-a justificat retragerea pe motiv ca si-a indeplinit visurile…