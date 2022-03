Tenismena Miki Buzarnescu iși acuza fostul partener de abuz mental Miki Buzarnescu s-a desparțit recent de fotbalistul Marco Dulca, mijlocaș la Chindia Targoviște. Deși pareau fericiți, tenismena a facut acum o serie de declarații șocante. Dupa o relație de aproximativ 6 luni, Miki Buzarnescu iși acuza fostul partener de abuz mental. „Aceste ultime 6 luni au fost foarte grele pentru mine. Atat pe plan profesional, cat și pe plan personal. Sunt atat de recunoscatoare ca am revenit dupa accidentare și ca pot juca din nou. In viața personala am pus totul pe tava. M-am implicat total, la fel cum o…