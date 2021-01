Tenișii și vicepreședinția. Kamala Harris, fotografiată "prea relaxată" pe prima pagină a revistei Vogue? Anna Wintour se apără O fotografie a Kamalei Harris îmbracata casual, în teniși, pe coperta revistei Vogue este lipsita de respect fața de prima femeie de culoare aleasa vicepreședintele Statelor Unite? Controversa a forțat-o pe puternica șefa a revistei, Anna Wintour, sa dea asigurari marți ca nu a vrut sa diminueze importanța &"victoriei sale incredibile&", relateaza AFP.

Polemica a început duminica pe rețelele de socializare, dupa ce revista a publicat coperta pentru numarul sau din februarie.

Unii au susținut inițial ca fața vicepreședintei alese a fost &"albita&", înainte ca controversa… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

