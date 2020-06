Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorul italian de tenis Matteo Berrettini (nr. 8 ATP) si-a exprimat rezervele cu privire la sprijinul financiar pe care tenismenii de top ar trebui sa-l acorde celor care evolueaza la niveluri inferioare, in contextul crizei generate de pandemia de coronavirus, scrie Reuters. Recent, presedintele…

- Tenismanul austriac Dominic Thiem a recunoscut ca nu vrea sa contribuie la fondul de solidaritate pentru jucatorii slab clasati, initiativa lansata de cele mai mari nume din circuitul ATP, Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic, scrie L'Equipe. Federer, Nadal si Djokovic au pledat pentru…

- Tenismenul austriac Dominic Thiem a recunoscut ca nu vrea sa contribuie la fondul de solidaritate pentru jucatorii slab clasati, initiativa lansata de cele mai mari nume din circuitul ATP, Roger Federer, Rafael Nadal si Novak Djokovic, scrie L'Equipe.Federer, Nadal si Djokovic au pledat pentru…

- Tenismanul elvetian Roger Federer, nr. 3 mondial, a regretat ca Rafael Nadal nu este un jucator de mana dreapta, pentru ca i-ar fi pus mai putine probleme in cariera sa, relateaza EFE. Nadal si Federer au organizat un dialog de cateva minute pe Instagram, in care spaniolul a avut ceva…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, a declarat, vineri, ca numarul de titluri de Mare Slem va fi determinant in desemnarea celui mai bun jucator din istorie, transmite EFE. In acest moment, elvetianul Roger Federer are cele mai multe titluri, 20, urmat de spaniolul Rafael Nadal, cu…

- Roger Federer a lansat o provocare in mediul online pentru fanii sai dar si pentru alte celebritati. El a tinut mingea de tenis in aer, lovind-o de perete, cu atingeri scurte si rapide. Printre celebritatile provocate se numara Rafael Nadal, Novak Djokovic, Bear Grylls, Hugh Jackman sau Ronaldo,…

- Destul de activ în ultima perioada pe rețelele de socializare, Roger Federer a revenit marți cu un nou exercițiu numai bun în perioada izolarii din cauza pandemiei de coronavirus. Îmbracat tot în alb, precum la Wimbledon, și cu palarie, Roger ne arata îndemânarea…

- Cu banii donati de Novak Djokovic vor fi achizitionate ventilatoare si alte echipamente medicale necesare intr-o astfel de situatie. ''Vreau sa-mi exprim recunostinta fata de tot personalul medical din intreaga lume si din Serbia mea natala pentru ajutorarea tuturor celor infectati cu coronavirus.…