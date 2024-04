Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul sub așteptari de 2024 a lasat urme in loja lui Novak Djokovic, acolo unde nu-l vom mai vedea Goran Ivanisevic, antrenorul sau de succes din ultimii ani. In cautarea aurului de la Jocurile Olimpice (singurul obiectiv important nerealizat pana acum de Nole), liderul mondial ar putea face un…

- Ucraineanul Anton Ratushnyi (19 ani) a reușit sa ii depașeasca un record vechi de 57 de ani legendarului culturist Arnold Schwarzenegger (76 de ani). Ratushnyi a devenit cel mai tanar culturist profesionist, depasind borna stabilita de celebrul actor american cand avea 20 de ani. ...

- ”Un nou record doborat de donatorii-investitori. Donatorii-investitori nu inceteaza sa ne surpinda. ”, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Finantelor. Acesta a reiterat cifrele transmise anterior de Ministerul Finantelor. ”Chiar daca am redus perioada de subscriere cu o saptamana, tot au depasit…

- Andy Roddick (41 de ani), fostul numar 1 ATP, a facut o analiza a impactului pe care Novak Djokovic l-a avut in circuit. De asemenea, americanul a facut o comparație intre sarb și cei doi mari rivali ai sai: Roger Federer și Rafael Nadal. Andy Roddick: „Este Yoko Ono din tenis” Americanul susține ca…

- Lindsey Vonn (39 de ani), schioare americana tripla medaliata olimpica, a fost nevoita sa ștearga de pe rețelele socializare o postare in care a afirmat ca Roger Federer (42 de ani) este cel mai bun tenismen din toate timpurile. Fanii liderului ATP, Novak Djokovic, au reacționat atat de virulent incat…

- Novak Djokovic, numarul unu mondial, s-a calificat in semifinalele turneului Australian Open, dupa ce l-a invins in patru seturi, 7-6 (7/3), 4-6, 6-2, 6-3, pe americanul Taylor Fritz (locul 12 ATP), la capatul unui meci care a durat trei ore si 45 de minute, marti, la Melbourne Park. „Nole” a acces…

- Victoria lui Novak Djokovic din primul tur la Australian Open impotriva croatului Dino Prizmic, scor 3-1 la seturi (6-2, 6-7, 6-3, 6-4), i-a adus campionului en-titre de la „Openul Vesel” un nou record in colecția lui impresionanta de borne istorice in tenis. Veteranul sarb in varsta de 36 de ani a…